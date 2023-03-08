У Києві найбільше скаржаться на порушення мовного законодавства

У 2023 році громадяни продовжують фіксувати найбільше порушень мовного Закону у сфері обслуговування.

За перші два місяці 2023 року найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло від мешканців Києва.

Про повідомляє мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон), 60% з яких - щодо сфери обслуговування споживачів (ст. 30).

Так, 192 звернення стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 81 звернення - порушення безпосередньо під час обслуговування.

Залишається проблема з дотриманням вимог законодавства щодо мови інформації для загального ознайомлення (ст. 28). За 2 місяці 2023 року надійшло 31 звернення громадян щодо зовнішньої реклами та вивісок.

13 звернень громадян надійшло щодо порушення законодавства про державну мову педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти (ст. 21).

Щодо порушення Закону у сфері охорони здоров’я під час надання послуг окремими медиками в лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях, а також отримання інформації від лабораторних центрів недержавною мовою повідомили 5 громадян (ст. 33).

Найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва (159 звернень), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.

8 звернень надійшло з Полтавської області, по 7 - з Сумської, Запорізької, Львівської та Житомирської, по 5 - з Чернігівської та Вінницької, по 4 - із Черкаської та Кіровоградської, по 3 - з Чернівецької, Волинської та Хмельницької областей, 2 звернення з Донецької області, з Тернопільської, Луганської та Закарпатської - по 1. З інших областей звернень громадян не надходило, у 28 випадках не вдалося встановити регіон заявника.

Зазначається, що Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Мовний омбудсмен пообіцяв про результати заходів реагування інформувати додатково.

Нагадаємо, восени 2022 року Тарас Кремінь повідомляв, що на тимчасово окупованих росіянами територіях України виявлено і доведено понад 100 фактів цілеспрямованої заборони та утисків української мови - лінгвоциду.