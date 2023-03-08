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Цієї ночі бійці Нацгвардії з автомата збили на півночі України "шахед": летів на висоті 80 м (оновлено)

Військові опублікували фото збитого апарату. 

Цієї ночі бійці Нацгвардії з автомата збили на півночі України "шахед": летів на висоті 80 м (оновлено)
Фото: НГУ в Facebook

У ніч на 8 березня військові Національної гвардії України знищили ворожий безпілотник іранського виробництва, випущений ворогом по українцях.

Фото збитого обʼєкта опублікували в Telegram оперативного командування “Північ”. 

“Вночі військовослужбовці НГУ, що входять до складу Сил Оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед»”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення. У Телеграмі НГУ розповіли більше деталей про успішне збиття.

"Військовослужбовці виявили ворожий БПЛА, коли він рухався на висоті приблизно 80 м. Було чутно характерний звук. Гвардійці застосували свої штатні АК-74 та збили дрон. Місце його падіння було виявлено, тривають слідчі дії", – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти використовують назву “Герань-2” для позначення іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Вони можуть долати 1000 км та нести на собі до 45 кг осколково-фугасної маси. Станом на 6 лютого 2023 року українські захисники знищили понад 600 таких БПЛА.

Фото: ОК Північ Telegram

Протягом останніх днів росіяни декілька разів намагалися атакувати Україну “шахедами”. У ніч на 6 березня захисники збили 13 із 15 запущених безпілотників. 

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