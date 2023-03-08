Україна отримає 18 танків Leopard-2 з Німеччини та Португалії до кінця березня, - Пісторіус

Основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця", - заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус в кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Зазначається, що танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт.

Крім того, як повідомили у Бундесфері, у Німеччині цьогоріч пройдуть підготовку 9 тисяч українських військових.

Нагадаємо, на цьому тижні Польща надасть Україні ще 10 танків Leopard 2. Перші чотири бойові машини Україна вже отримала 24 лютого.