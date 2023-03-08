Боррель запропонував три варіанти, як забезпечити Україну боєприпасами

Міністри оборони країн ЄС мають намір розглянути важливі політичні рішення, що стосуються надання Україні негайної допомоги, зокрема, боєприпасами та військовим обладнанням, а також середньострокові й довгострокові заходи для продовження військової підтримки України.

Про це сьогодні у Стокгольмі перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

“Це неформальна зустріч міністрів оборони, але вона буде дуже важливою. Сьогодні не формально, але політично, ми відпрацюємо напрямки для наступної спільної зустрічі з міністрами закордонних справ. Питання є – як підтримати Україну, краще, швидше та сильніше”, – сказав Боррель.

Він зауважив, що війна в Україні продовжує палати, там тривають жорстокі та важкі бої. Ворог продовжує бомбардувати та руйнувати цивільну інфраструктуру України, ці удари вже призвели до великої кількості жертв серед мирного населення.

“Україна потребує більше боєприпасів. Питанням – як нам надати боєприпаси, які Україна потребує, щоб продовжувати оборону. Я представив пропозиції, які будуть обговорені міністрами. Ці пропозиції були створені разом з Європейською службою зовнішніх дій, з Європейським оборонним агентством, яке я маю честь очолювати, та з Єврокомісією. Вони мають три складові. Перша – надати боєприпаси швидко з існуючих запасів. Ми говоримо про тижні. Тож ми маємо використати те, що ми вже маємо. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості”, –сказав Боррель.

Друга складова, за його словами, – прийняти рішення щодо спільного замовлення боєприпасів, визначити коло країн, які готові брати участь у такому замовленні, щоб поповнити власні запаси та передати також частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі.

“У більш тривалій, хоча й не такій вже тривалій перспективі, – очевидно, це не станеться завтра, ми маємо збільшити спроможності нашої оборонної промисловості. Ми не можемо серйозно говорити про нашу здатність мати стратегічну автономію та брати на себе відповідальність, якщо ми не маємо достатню оборонну спроможність у нашій промисловості. Ми працюємо над цим разом із Європейською комісією, і ми будемо бачити, яким чином збільшити ці спроможності”, – заявив Боррель.

Він нагадав, що сьогодні міністри оборони країн ЄС також обговорюватимуть і інші геополітичні виклики, зокрема, в країнах африканського регіону Сахель та в інших регіонах світу. Але при цьому питання щодо допомоги для України стоїть дуже високо у порядку денному, підкреслив Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих витрат на таку негайну та середньострокову допомогу для України, Боррель зазначив, що витрати на негайні поставки боєприпасів з європейських арсеналів становитимуть один мільярд євро, програма середньострокової допомоги та спільного замовлення може становити суму до 4 мільярдів євро.

Як відомо, сьогодні, 8 березня, у Стокгольмі пройде неформальна зустріч міністрів оборони ЄС під егідою головуючої в ЄС Швеції. Першим та ключовим питанням цієї зустрічі є прискорення військової допомоги від країн ЄС для України у її самозахисті від російської агресії. У першій сесії зустрічі міністрів бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Він наголосив, що Україні щомісяця потрібно 90-100 тисяч боєприпасів до сучасної артилерії. Україна буде готова до контрнаступу, коли отримає більше необхідної допомоги, зокрема танків.