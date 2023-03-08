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У Бердянську окупанти погрожують батькам забрати дітей, які не ходять до російських шкіл

До батьків приходять з обшуками.

У Бердянську окупанти погрожують батькам забрати дітей, які не ходять до російських шкіл
Бердянськ
Фото: змі окупантів

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області війська РФ провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл.

Про це інформує пресслужба Центру національного спротиву.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували паспорти РФ.

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Нагадаємо, що з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі у жителів Запорізької області, які не отримали російські паспорти.

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