У Бердянську окупанти погрожують батькам забрати дітей, які не ходять до російських шкіл

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області війська РФ провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл.

Про це інформує пресслужба Центру національного спротиву.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували паспорти РФ.

Нагадаємо, що з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі у жителів Запорізької області, які не отримали російські паспорти.