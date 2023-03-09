Окупаційні російські війська обстріляли три громади Сумщини

Цього дня по Сумщині били з артилерії, є руйнування.

Сьогодні, 9 березня, росіяни здійснили обстріли Середино-Будської, Білопільської та Новослобідської громад Сумської області. Всього було зафіксовано 18 прильотів з артилерії.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Більшість обстрілів прийшлась по Середино-Будській громаді. По околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії, зафіксовано 10 прильотів. Вибухами було пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку - вибито вікна, стіни. Біля будинку пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

По Новослобідській громаді за день було 5 прильотів з артилерії.

Також околиці одного із сіл Білопільської громади обстріляли із САУ.

Обласна влада наголосила, що формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, російські окупаційні війська завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів 73-річний чоловік отримав поранення, його ушпиталили.