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Суд вирішив не відправляти до в’язниці колаборантку з Херсонщини

Жінка консультувала місцевих жителів щодо діяльності незаконно створеної окупаційної влади.

Суд вирішив не відправляти до в’язниці колаборантку з Херсонщини
Фото: Pixabay

Суд визнав винною в колабораційній діяльності 72-річну жительку Херсонської області. Їй обране покарання в виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або займатися діяльністю, які пов’язані із наданням публічних послуг, строком на 10 років без конфіскації майна.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Жінка під час окупації смт Білозерка, у серпні минулого року, зустрілася з т. зв. головою “белозерской военно-гражданской администрации”, створеної представниками РФ. 

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Представниця окупаційної адміністрації запропонувала 72-річній жінці працевлаштуватися на посаду “голови громадської приймальні адміністрації”, на що та погодилась. 

Під час виконання своїх функціональних обов’язків жінка консультувала місцевих жителів щодо діяльності незаконно створеної окупаційної влади.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють в колабораціонізмі трьох мешканців Херсонської області, котрі під час окупації Херсона займалися впровадженням стандартів освіти РФ. 

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