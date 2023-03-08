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Україна отримала від союзників допомогу на суму близько €150 млрд, - генсек НАТО

Військова допомога становить 65 мільярдів.

Україна отримала від союзників допомогу на суму близько €150 млрд, - генсек НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 16 листопада 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Союзники України надали нашій державі допомогу за час повномасштабної війни на загальну суму близько 150 мільярдів євро.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони країн-союзниць, передає "Європейська правда".

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"Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на суму близько 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів - військова допомога", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що необхідно збільшувати виробництво боєприпасів. За його словами, це буде темою зустрічі міністрів оборони. Під час неї союзники мають погодити нові нормативи запасів боєприпасів, щоби мати можливість як поповнювати свої склади, так і передавати боєприпаси Україні.

Столтеберг сказав, що союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва "з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб, і я вітаю цей крок". "Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів", - додав генсек.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що  Україні щомісяця потрібно 90-100 тисяч боєприпасів до сучасної артилерії.

8 березня у Стокгольмі перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонував три варіанти, як забезпечити Україну боєприпасами.

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