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Підрозділ ППО "Захід" отримав VR-тренажер

На тренажері військові можуть відпрацювати навички зі збиття крилатих ракет, літаків, безпілотників. 

Підрозділ ППО "Захід" отримав VR-тренажер
Фото: Львівська ОВА

Військовий підрозділ Сил протиповітряної оборони "Захід" отримав VR-тренажер. Цей пристрій дозволяє тренуватися в умовах максимально наближених до бойових. 

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Військовослужбовці уже проходять тренування на базі одного з підрозділів. Навчання відбуваються щодня.

"Ці тренажери дозволяють нам навчати особовий склад та підтримувати його рівень знань на практиці, аби він міг максимально ефективно виконувати свої завдання з оборони. Військовослужбовці, які здійснюють охорону об’єктів, перед тим, як заступити на варту, також проходять тренування, адже головна його перевага — реалістичність. Військові у віртуальній реальності бачать ворожу ціль та знищують її", — каже командир штабу Денис Левкович.

На тренажері військові можуть відпрацьовувати навички зі збиття крилатих ракет, літаків, безпілотників. Тренажер допомагає підготувати військовослужбовців керувати ПЗРК "Ігла" та "Ігла-1". Він також тренує м’язову пам’ять. VR-тренажер коштує 1,5 мільйони гривень. 

Фото: Львівська ОВА

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Нагадаємо, що Україна отримала від Німеччини іще дві зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Таким чином наша держава має вже 34 таких установки.

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