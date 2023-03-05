​Суд у Пакистані дозволив арештувати експрем’єра Хана, але в резиденції його не знайшли

Влада Пакистану заявила, що видала ордер на арешт колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана і 7 березня він має з'явитися в суд, інакше його примусово доставить туди поліція.

Про це повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".

Вранці 5 березня поліція прибула в будинок 70-річного політика, який критикує чинний уряд. Однак, правоохоронці заявили, що не змогли затримати Хана, бо цьому завадили його прихильники, які оточили резиденцію.

Пізніше поліція повідомила, що Хана не вдалося знайти у будинку після обшуку, а лідери його партії "Техрік-і Інсаф" сказали їм, що "Імрана Хана немає в резиденції".

У заяві також йдеться, що влада вживе судових заходів проти лідера партії Шиблі Фараза у зв’язку з інцидентом.

Наразі незрозуміло, як поліція доставила Хану ордер на арешт або де він перебував перед судовим слуханням у справі, відомій під назвою "Тоша Хана" – так називається локація, де чиновники залишають подарунки, отримані під час закордонних поїздок.

Нагадаємо, Імран Хан очолював уряд Пакистану з 2018 по 2022 рік. У квітні минулого року йому оголосили вотум недовіри. З того часу Хан організовує антиурядові акції протесту та намагається повернутися до влади. 24 лютого 2022, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хан зустрічався з Путіним.

Коаліційний уряд Шаріфа порушив справу проти Хана в серпні 2022 року після його публічного виступу. У промові вбачають погрози поліції та судді. Також його звинуватили в тому, що він не згадував про подарунки та гроші у списку активів, зароблених від продажу подарунків, отриманих під час перебування на посаді.

У жовтні минулого року виборча комісія Пакистану дискваліфікувала Хана з Національної асамблеї за надання "неправдивої інформації" про його активи. Він назвав звинувачення безпідставними і звинуватив Шаріфа в змові зі Сполученими Штатами з метою усунути його від влади. Вашингтон відкинув звинувачення, і колишній прем’єр Пакистану ніколи не надав жодних доказів для своєї заяви.

У листопаді Хан був поранений під час стрілянини на політичному мітингу.