​Іспанська поліція затримала банду, яка грабувала українських біженців

Наразі під арештом перебувають семеро українців і троє росіян.

Іспанська поліція ліквідувала злочинне угруповання, члени якого грабували українських біженців, повідомляє The Local.

Затримали десятьох підозрюваних, серед яких - семеро українців і троє росіян. Правоохоронці зазначають, що можуть бути нові потерпілі і нові грабіжники.

Зловмисники ставили gps-трекери на автомобілі жертв, вивчали їхній розпорядок дня і визначали години, коли тих не було вдома. Тоді вривалися до помешкань і грабували. Наразі відомо про сімох потерпілих у провінціях Аліканте та Мурсія.

Поліція заявила, що повернула вкрадені товари і готівку на суму 1,25 мільйона євро, зокрема, колекцію марок на суму близько 0,5 млн євро, коштовності та комп'ютери.

В Іспанії перебуває орієнтовно 160 тисяч українських біженців, яким надали тимчасовий статус захисту.

Нагадаємо, раніше в Іспанії заарештували підозрюваного в розсилці листів із вибухівкою, один із яких адресувався посольству України.

Тим часом українські військові проходять навчання в Іспанії на танках Leopard.