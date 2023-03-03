Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Президент США невдовзі може назвати кандидата, який замінить генерала Міллі

У списку є два претенденти: голова штабу ВПС генерал Чарльз Браун і командувач Корпусом морської піхоти генерал Девід Бергер.

Президент США невдовзі може назвати кандидата, який замінить генерала Міллі
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден невдовзі може назвати кандидата, який замінить на посту голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, повідомляє The New York Times.

Наразі президентський писок скоротився до двох імен - голови штабу ВПС генерала Чарльза Брауна та командувача Корпусом морської піхоти генерал Девіда Бергера.

Підписуйтесь на наш Google News

Термін повноважень Марка Міллі закінчується цієї осені.

За словами офіційних осіб, Байден перебуває на межі ухвалення рішення, хоча його вибір має затвердити Сенат. Якщо переможе нинішній фаворит Браун, його призначення стане історичним - лише вдруге найвищим офіцером держави стане афроамериканець і вперше оборонним апаратом США керуватимуть двоє афроамериканців.

Як зазначає видання, незалежно від вибору, новий очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США буде занурений у те, як підготувати збройні сили до "конфлікту великих держав", як кажуть у Пентагоні, до можливої війни з Китаєм чи Росією. 

Нагадаємо, Сполучені Штати будуть далі стежити за діями Китаю щодо можливого постачання зброї Росії.

Раніше Пентагон анонсував заснування Інституту управління обороною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також