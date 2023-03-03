Президент США невдовзі може назвати кандидата, який замінить генерала Міллі

У списку є два претенденти: голова штабу ВПС генерал Чарльз Браун і командувач Корпусом морської піхоти генерал Девід Бергер.

Президент США Джо Байден невдовзі може назвати кандидата, який замінить на посту голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, повідомляє The New York Times.

Наразі президентський писок скоротився до двох імен - голови штабу ВПС генерала Чарльза Брауна та командувача Корпусом морської піхоти генерал Девіда Бергера.

Термін повноважень Марка Міллі закінчується цієї осені.

За словами офіційних осіб, Байден перебуває на межі ухвалення рішення, хоча його вибір має затвердити Сенат. Якщо переможе нинішній фаворит Браун, його призначення стане історичним - лише вдруге найвищим офіцером держави стане афроамериканець і вперше оборонним апаратом США керуватимуть двоє афроамериканців.

Як зазначає видання, незалежно від вибору, новий очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США буде занурений у те, як підготувати збройні сили до "конфлікту великих держав", як кажуть у Пентагоні, до можливої війни з Китаєм чи Росією.

Нагадаємо, Сполучені Штати будуть далі стежити за діями Китаю щодо можливого постачання зброї Росії.

Раніше Пентагон анонсував заснування Інституту управління обороною.