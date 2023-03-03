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У Білорусі нобелівського лауреата Беляцького засудили до 10 років колонії

Разом із ним судили його колег із правозахисної організації "Вясна".

У Білорусі нобелівського лауреата Беляцького засудили до 10 років колонії
Алесь Беляцький

Суд Ленінського району Мінська засудив білоруського правозахисника, лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького до 10 років колонії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Разом із Беляцьким судили його колег із правозахисної організації "Вясна". Валентина Стефановича засуджено до 9 років колонії, Володимира Лабковича – до 7 років, Дмитра Соловйова, якого судили заочно – до 8 років.

Правозахисників визнали винними у фінансуванні протестів проти Олександра Лукашенка у 2020 році й контрабанді коштів. Провину вони не визнали, заявивши, що їх переслідування має політичний характер.

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Суд у Мінську над Беляцьким відмовився вести процес білоруською мовою.

Нагадаємо, Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру минулого року, коли вже перебував у білоруському СІЗО. Разом із ним лауреатами стали український Центр громадянських свобод і заборонена російською владою організація "Меморіал".

Нагороду за Беляцького отримала його дружина Наталія Пінчук.

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