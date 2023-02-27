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Кожен десятий російський політв'язень в Криму не має статусу, - Лубінець

Багато кримінальних справ у РФ прив'язані до віросповідань громадян, також у розслідуваннях російської окупаційної влади є прив'язка до етнічного походження саме кримських татар.

Кожен десятий російський політв'язень в Криму не має статусу, - Лубінець
Фото: надано пресслужбою

Росія продовжує демонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права, зокрема через утримання за ґратами цивільних осіб без висунення обвинувачень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

“Із 180 політв'язнів (Кремля) 18 осіб - взагалі без статусу. Тобто і тут РФ показує, що плювати вона хотіла на міжнародне гуманітарне право, коли цивільну особу без висунення обвинувачень і судових розглядів просто можуть тримати дуже багато часу”, - заявив під час дискусії до Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя Лубінець.

Він наголосив, що багато кримінальних справ прив'язані до віросповідань громадян. Серед них 100 справ стосуються кримських мусульман, а ще 17 - “свідків Єгови”.

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Також у розслідуваннях російської окупаційної влади є прив'язка до етнічного походження саме кримських татар.

“16 осіб - звинувачені у причетності до фінансування збройних формувань, 117 осіб - звинувачені в організації діяльності організацій, які у РФФ визнані терористичними чи екстремістськими», - наголосив Лубінець.

Також окупанти звинуватили 18 осіб у підготовці диверсії, шпигунства. Крім того. було відкрито 421 справу за ухилення від служби у збройних силах окупантів.

Лубінець нагадав, що наразі 36 політв’язнів мають серйозні проблеми зі здоров'ям, а двоє померли, оскільки РФ не надає їм необхідної меддопомоги.

Нагадаємо, Україна та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців співпрацюватимуть у питанні обміну інформацією про порушення прав українців, зокрема, депортованих до Росії.

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