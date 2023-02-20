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Україна обмінюватиметься з ООН інформацією про порушення прав українців, зокрема, депортованих до РФ, - Лубінець

У планах - початок співробітництва щодо забезпечення гуманітарних потреб.

Україна обмінюватиметься з ООН інформацією про порушення прав українців, зокрема, депортованих до РФ, - Лубінець
Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Україна та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців співпрацюватимуть у питанні обміну інформацією про порушення прав українців, зокрема, депортованих до Росії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з представницею управління верховного комісара Кароліною Ліндхольм Біллінг.

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Лубінець представив доповідь про дотримання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України. Також розповів про гуманітарну ситуацію в Україні.

"Під час зустрічі обговорили нашу співпрацю. Зокрема щодо підтримки проєктів, направлених на проведення просвітницьких заходів для ВПО; започаткування співробітництва щодо забезпечення гуманітарних потреб, виявлених за результатами проведених Офіс Омбудсмана України моніторингових візитів місць компактного поселення ВПО; обмін інформацією щодо фактів порушення прав громадян України, у тому числі примусово переміщених до РФ", - повідомив омбудсман.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв, що Росія відмовилася надати Україні список вивезених дітей.

Тим часом Україна виходить з Європейського інституту омбудсмана через вивезення українських дітей з Австрії до РФ.

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