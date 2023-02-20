У Запоріжжі відновили роботу вуличного освітлення

Радою оборони Запорізької області прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи зовнішнього освітлення.

Про це секретар міської ради Анатолій Куртєв написав у Телеграм.

"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи зовнішнього освітлення. Починаючи з сьогоднішнього дня, світло на вулицях міста буде вмикатися із заходом сонця та до 23.00 (тобто до початку комендантської години)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 10 лютого російська армія завдала масованої атаки по Запоріжжю. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.