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Король Чарльз відвідав навчання українських військових у Британії

Короля супроводжував начальник Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс.

Король Чарльз відвідав навчання українських військових у Британії
Фото: express.co.uk

Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав навчальну базу українських бійців на південному заході Англії.

Про це пише Express.

Зазначається, що під час візиту Його Величність супроводжував начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс.

Король зустрівся з деякими іноземними військовослужбовцями, які об’єднали зусилля з Великою Британією для підтримки навчання українських військ. Чарльз також мав нагоду поспілкуватися з деякими українськими військовими, які беруть участь у базовій підготовці.

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Курс для українських військовослужбовців триває 35 днів і надає їм основні знання, зосереджені на ураженні цілей й виживанні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив українських військових, які перебувають на навчаннях у Великій Британії. 

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