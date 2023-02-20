Візит президента США Джо Байдена до України є дуже важливим сигналом. Це потужний момент підтримки, яку надають Сполучені Штати Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми приймаємо президента Байдена. Це дуже важливий сигнал для нас. Ми всі пишаємося цим. Дякую, що приїхали, пане президенте. Це потужний момент підтримки, яку надають Сполучені Штати Україні. Я дуже ціню те, що президент Байден, американський народ були з нами з самого першого дня цієї трагедії, цієї повномасштабної війни, яку розпочала Росія. З першого дня вони разом з нами. Перші інструменти підтримки надійшли з Білого дому Україні. Спасибі за ваше лідерство, за двопартійну підтримку. Спасибі Конгресу", – зазначив він.

Зеленський вважає цей візит історичним та важливим моментом для України.

"Сьогодні ми детально поговоримо про ситуацію на фронті. Але також думаю, що ми поговоримо про людей – українців та американців, – адже, думаю, що це важкий період для суспільств. Поговоримо про те, що ми маємо зробити, щоби зупинити війну, як дістати успіх в цій війні, щоби зробити Україну більш сильною і як перемогти цього року", – додав він.

Нагадаємо, що Джо Байден прибув до Києва із не анонсованим раніше візитом вранці 20 лютого, за чотири дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він оголосив про новий пакет військової допомоги вартістю в пів мільярда доларів та зазначив, що хоче засвідчити цією поїздкою непохитність американської підтримки України.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ