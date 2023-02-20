За три місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії він сам запропонував співпрацю ФСБ.

Саме за матеріалами Служби безпеки до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено колишнього співробітника української спецслужби, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, зловмисник входив до складу одного з регіональних органів СБУ. За три місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії він за власної ініціативи вийшов на зв’язок з представником ФСБ та запропонував йому співпрацю в обмін на гроші.

Зрадник приховано збирав установчі дані своїх колег та їхніх родичів, а вже після 24 лютого – приступив до розвідування місць дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградщини. Насамперед він намагався виявити локації можливого базування української бойової авіації.

"Зібрану інформацію чоловік планував передати своєму російському куратору через закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації. Втім співробітники СБУ викрили «крота», задокументували його злочинну діяльність і затримали наприкінці лютого минулого року у Кропивницькому", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше четверо російських агентів отримали до 14 років тюрми за державну зраду та колабораціонізм.