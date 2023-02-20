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Байден анонсував новий пакет критично важливої допомоги

Ураїнці отримають нові протитанкові системи і артилерійські боєприпаси. 

Байден анонсував новий пакет критично важливої допомоги
Фото: надано ОПУ

Своїм візитом до України президент США Джо Байден хоче засвідчити непохиту підтримку та відданість демократії, суверенітету та територіальної цілісності України напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у оприлюдненій на сайті Білого дому заяві від імені президента США. Байден анонсував виділення нового пакету військової допомоги. 

"Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її", – заявив він.

Байде наголосив, що за останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку – і ця підтримка триватиме.

"Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся", – зазначив Байден.

Фото: twitter.com/USAmbKyiv

На спільному з українським президентом брифінгу Байден уточнив, що вартість пакету допомоги складає пів мільярда доларів. 

Після візиту до Києва президент Сполучених Штатів зустрінеться у Варашаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами країн-союзників по НАТО.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

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