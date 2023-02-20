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Макрон марнує час, розглядаючи можливість діалогу з Росією, – Зеленський

Президент України наголосив, що ніхто не в змозі змінити ставлення Росії, яка вирішила самоізолюватися в мріях про відбудову радянської імперії. 

Макрон марнує час, розглядаючи можливість діалогу з Росією, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його французький колега Еммануель Макрон марнує час, розглядаючи можливість будь-якого діалогу з Росією. Про це він сказав у інтервʼю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, пише Reuters.

Таким чином Зеленський прокоментував слова Макрона, що Росію слід "перемогти, але не розгромити", і що війну в Україні потрібно буде врегулювати шляхом переговорів.

"Це буде марний діалог. Насправді Макрон марнує час. Я дійшов висновку, що ми не в змозі змінити ставлення Росії. Якщо вони вирішили самоізолюватися в мріях про відбудову старої радянської імперії, ми нічого не можемо з цим вдіяти. Їм вирішувати, співпрацювати чи не співпрацювати зі спільнотою націй на основі взаємної поваги", – сказав Зеленський італійській газеті.

Президент наголосив, що не вірить у зміну режиму і вважає, що мало шансів на демократичне рішення всередині російського громадянського суспільства. Він також підкреслив, що Путіна повернути за стіл переговорів неможливо. 

Нагадаємо, днями французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна хоче поразки Росії у війні, але не бажає її "знищення". 

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