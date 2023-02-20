​Резніков: уся грошова допомога від союзників іде лише на соціальні потреби

"Штаб-квартира НАТО та європейське командування можуть відстежувати кожну одиницю озброєння та бачити, де вона опиняється, в якому батальйоні та в якій бригаді".

Міністр оборон Олексій Резніков наголосив, що вся грошова допомога, яку отримує Україна від США, Міжнародного валютного фонду та Світового банку, використовується лише на соціальні потреби, які визначаються міністерствами фінансів та соціальної політики.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

Резніков зазначив, що кошти йдуть на відновлення інфраструктури, ремонт генераторів тощо.

"Ні центу не витрачається на армію та війну. Однак, якщо за якимись програмами вирішується дати нам зброю, або якісь конкретні речі для війни, ми дуже вдячні. І це йде лише на озброєння, військову техніку, боєприпаси тощо. Ми використовуємо систему матеріально-технічного забезпечення, яка використовується країнами НАТО. Штаб-квартира НАТО та європейське командування можуть відстежувати кожну одиницю озброєння та бачити, де вона опиняється, в якому батальйоні та в якій бригаді", - розповів міністр оборони.

Він також наголосив, що західні інспектори можуть відстежити кожну одиницю озброєння в системі, "а якщо захочуть побачити, то можуть приїхати на місце та перевірити на власні очі".

"Ми є повністю прозорими для наших партнерів. Чим більше наші партнери довіряють нам, тим більше допомагають нам зброєю. Я впевнений, що після нашої перемоги Україна, яка є країною НАТО де-факто, стане країною НАТО де-юре", - додав голова Міноборони.

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку 30 вересня минулого року. Для членства України в Альянсі рішення мають одностайно ухвалити всі країни – члени НАТО.