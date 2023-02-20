США і союзники зібрали для України 700 танків і тисячу артилерійських систем, – Байден

Наприкінці цього тижня будуть оголошені нові санкції проти Росії.

Президент США Джо Байден заявив про те, що Сполучені Штати разом із союзниками зібрали для України 700 танків.

Про це заявив американський лідер під час спільного брифінгу главою держави Володимиром Зеленським.

“Разом ми зобов’язалися поставити 700 танків і тисячі броньованих машин, 1 000 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських боєприпасів, понад 15 сучасних (залпових) ракетних установок, системи протиповітряного захисту, – все це для того, щоб захистити Україну. Це не враховує більше пів мільярда доларів, про які ми оголосимо сьогодні й завтра. І це лише внесок від Сполучених Штатів”, – сказав Байден.

За його словами, ця допомога включає боєприпаси для систем HIMARS та для гаубиць, більше протитанкових та протиповітряних систем, більше розвідувальних систем, щоб захистити народ України від бомбардувань з повітря.

“Наприкінці цього тижня ми оголосимо додаткові санкції, які мають вразити російську машину війни. Завдячуючи двопартійній підтримці Конгресу, цього тижня ми доставляємо також мільярди прямої бюджетної підтримки, які уряд (України) зможе використати негайно для надання базових послуг для своїх громадян”, – заявив Байден.

Нагадаємо, за інформацією CNN Джо Байден уже завершив візит до України та виїхав з Києва.