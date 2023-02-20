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​Байден: новий пакет військової допомоги від США включатиме ракети до HIMARS та Javelin

Новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів президент США анонсує сьогодні-завтра.

​Байден: новий пакет військової допомоги від США включатиме ракети до HIMARS та Javelin
Фото: ОПУ

CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів. Серед іншого він включатиме ракети до системи HIMARS, протитанковий ракетних комплексів JAVELIN тощо.

Про це під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив президент США Джо Байден.

“Разом із союзниками ми вже надали (Україні – ред.) 700 танків, тисячі військових автомобілів, 1 тис. артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 артилерійських систем далекого радіусу дії, протикорабельних і систем ППО і все для оборони України. І це без врахування 0,5 мдрд доларів про які я анонсовую сьогодні і завтра”, – наголосив президент США.

За його словами, у новому пакеті військової допомоги буде, зокрема, більше ракет для систем HIMARS, протитанкових ракетних комплексів JAVELIN, більше військової техніки та озброєння.

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Нагадаємо, Джо Байден прибув до Києва сьогодні з неанонсованим візитом. Цим візитом він хоче засвідчити непохитність американської підтримки України.

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