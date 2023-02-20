Підтримка України – це про боротьбу за свободу і демократію в Європі і цілому світі, – Байден

Президент США Джо Байден приїхав до Києва щоб вчергове заявити, що Сполучені Штати непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це американський лідер заявив сьогодні у Києві на спільному брифінгу з президентом України.

“Важливо, що президент США перебуває в Україні у дні, коли війна почалася. Президент Зеленський пам’ятає, що рік тому я попереджав світ, що Путін нападе, і він це зробив”, – зазначив Байден.

За його словами, було критично важливо продемонструвати, що немає жодного сумніву у тому, що США надаватиме Україні підтримку у цій війні, коли Росія брутально її атакує.

“Попри те, що ми маємо чимало протиріч всередині Конгресу, ми погоджуємося у найважливішому, що нас об’єднує, – підтримка України. І це більше, ніж просто підтримка України. Це про боротьбу за свободу та демократію в Європі та в усьому світі”, – наголосив Байден.

Президент США додав, що він прибув до Києва, щоб вчергове заявити, що Сполучені Штати непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Сьогодні, за його словами, буде обговорюватися те, як Сполучені Штати і інші союзники можуть ефективніше підтримувати Україну.

“Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Здається, що це було набагато раніше, ніж рік тому. Але згадайте той рік, (всі думали що це – ред) кінець України. Знаєте, рік потому Київ стоїть і Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. Київ захопив частину мого серця, я мушу сказати. Я приїжджав сюди шість разів як віце-президент, один раз як президент”, – сказав президент США.

Він додав, що 24 лютого під час нічної розмови з Зеленським український президент сказав йому: "Ви можете чути вибухи".

"Я не забуду цього", – наголосив Байден.

Президент США зазначив, що завойовницька війна Путіна провалюється.

"Путін вважав Україну слабкою, а Захід розділеним. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він зараз про це думає", – додав він.

Нагадаємо, Джо Байден прибув до Києва сьогодні з неанонсованим візитом. Він оголосив про новий пакет військової допомоги вартістю в пів мільярда доларів та зазначив, що хоче засвідчити цією поїздкою непохитність американської підтримки України.