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Україна не працюватиме у ПА ОБСЄ через участь росіян, - Кравчук

Кравчук наголосила, що організація потребує реформування.

Україна не працюватиме у ПА ОБСЄ через участь росіян, - Кравчук
Фото: надано "ЧЕСНО"

Українська делегація не працюватиме у Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), однак братиме участь у переговорах із партнерами з питань реформування цієї організації.

Про це розповіла народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Суспільне.

"Ми не будемо брати участь у заходах Парламентської Асамблеї жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами для того, що робити, як вивести з цієї кризи ОБСЄ і, принаймні, Парламентську асамблею ОБСЄ", — пояснила вона.

Кравчук наголосила, що організація потребує реформування.

"У Парламентській асамблеї — це політики. Вони у своїх парламентах ухвалюють рішення переважною більшістю голосів, а не консенсусом. Тому, коли одна-дві країни можуть заблокувати всі рішення, це є фактично глухий кут для будь-якої міжнародної організації. Тому ми разом з партнерами працюємо над реформою Парламентської Асамблеї ОБСЄ", — зазначила депутатка.

Зазначимо, що австрійська сторона допустила до участі в роботі ПА ОБСЄ громадян Росії, які відкрито висловлюють антиукраїнські гасла.

"Австрія видала візи 61 росіянину. Там не тільки парламентарі, які є воєнними злочинцями. Це Толстой, Слуцький, які постійно закликають до геноциду українців. Але там ціла купа (інших — ред.). Спецслужби, пропагандисти. Ми з українською громадою працюємо над протестами біля території Хобургу, де це буде проходити, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданні", — підсумувала посадовиця.

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Нагадаємо, що керівник МЗС Австрії Олександр Шалленберг вважає, що з Росією треба підтримувати діалог, зокрема в ОБСЄ.Міністр запевнив, що Австрія була зобов’язана видати візи делегації росіян, котрі прибудуть до Відня для участі в ПА ОБСЄ.

Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід теж вважає, що є сенс залишати Росію членом організації, оскільки колись знову знадобляться канали комунікації.

Офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ заплановане на 23-24 лютого. 

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