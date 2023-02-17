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Керівник ОП Андрій Єрмак подякував Саллівану за підтримку України

Також Єрмак наголосив на важливості підтримки з боку Джо Байдена, обох палат парламенту та всього народу США.

Керівник ОП Андрій Єрмак подякував Саллівану за підтримку України
Фото: ЕРА/UPG

Є люди, без допомоги яких ми б не отримали таку підтримку та стільки зброї. Один з них - радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. 

Про це написав у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Ми починали працювати з Джейком ще до широкомасштабного вторгнення. Коли я тоді їхав у Білий дім, де вперше мав зустрітися з Салліваном, мені говорили, що це людина дуже сувора, і домовитися з ним про щось непросто. Але ми знайшли спільну мову”, - написав Єрмак.

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Він додав, що багато задач було вирішено завдяки постійному контакту із Салліваном, зокрема і в напрямку озброєнь. 

Єрмак наголосив, що всього цього не було би без президента США Джо Байдена, двопартійної підтримки України в Конгресі та всього американського народу. 

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не дозволяти російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх, що пройдуть у Парижі в 2024 році. Він нагадав, як 1936 року спортсмен Джессі Оуенс зруйнував міф нацистського лідера Адольфа Гітлера про "арійську расову перевагу".

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