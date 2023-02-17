Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з лідером Лейбористської партії Великої Британії, очільником британської опозиції Кіром Стармером.
Про це йдеться на сайті президента.
Глава держави відзначив, що нині в пріоритеті подальше посилення підтримки України з боку партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія. Тому візит лідера Лейбористської партії має надзвичайно велике значення.
“Важливо, що ви тут і побачите всі наслідки агресії, російських злочинів на власні очі”, – сказав Володимир Зеленський.
Президент України висловив подяку за теплий прийом під час його візиту до Великої Британії, а також за можливість виступити перед британськими законодавцями.
Під час зустрічі в Офісі президента сторони обговорили питання конфіскації російських активів та їх спрямування на відбудову нашої країни.
Cтармер також відвідав Бучу та Ірпінь на Київщині, де вчиняли звірства російські війська.
“Для мене дуже важливо бути тут, в Україні, з українським народом, дати зрозуміти, що підтримка України у Сполученому Королівстві є єдиною – дати абсолютно чітко зрозуміти, що якщо наступного року відбудуться вибори та зміниться уряд, позиція щодо України залишиться незмінною”, – сказав опозиціонер.
Slava Ukraini. pic.twitter.com/Ht64VBVrLM— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 16, 2023
Britain’s support for Ukraine does not waver.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 16, 2023
Ukraine must receive proper reparations and a proper rebuilding of its country.
Labour will always stand with Ukraine to achieve this goal.
🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/r1HE2KTEBk
Зазначимо, наступні загальні вибори у Великобританії заплановані не раніше 2025 року. Проте заклики до проведення дострокового голосування лунали після минулорічних потрясінь у правлячій Консервативній партії, зазначає CNN.
Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії він підписав із головою британського уряду Ріші Сунаком "Лондонську декларацію".