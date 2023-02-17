Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з лідером Лейбористської партії Великої Британії, очільником британської опозиції Кіром Стармером.

Про це йдеться на сайті президента.

Глава держави відзначив, що нині в пріоритеті подальше посилення підтримки України з боку партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія. Тому візит лідера Лейбористської партії має надзвичайно велике значення.

“Важливо, що ви тут і побачите всі наслідки агресії, російських злочинів на власні очі”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку за теплий прийом під час його візиту до Великої Британії, а також за можливість виступити перед британськими законодавцями.

Під час зустрічі в Офісі президента сторони обговорили питання конфіскації російських активів та їх спрямування на відбудову нашої країни.

Фото: Сайт президента

Cтармер також відвідав Бучу та Ірпінь на Київщині, де вчиняли звірства російські війська.

“Для мене дуже важливо бути тут, в Україні, з українським народом, дати зрозуміти, що підтримка України у Сполученому Королівстві є єдиною – дати абсолютно чітко зрозуміти, що якщо наступного року відбудуться вибори та зміниться уряд, позиція щодо України залишиться незмінною”, – сказав опозиціонер.

Britain’s support for Ukraine does not waver.



Ukraine must receive proper reparations and a proper rebuilding of its country.



Labour will always stand with Ukraine to achieve this goal.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/r1HE2KTEBk — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 16, 2023

Зазначимо, наступні загальні вибори у Великобританії заплановані не раніше 2025 року. Проте заклики до проведення дострокового голосування лунали після минулорічних потрясінь у правлячій Консервативній партії, зазначає CNN.

Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії він підписав із головою британського уряду Ріші Сунаком "Лондонську декларацію".