Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю

Ізраїль завжди був важливим партнером України на Близькому Сході.

Відбувся перший візит до України представника Ізраїлю з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Під час зустрічі з міністром закордонних справ Елі Коеном обговорили поглиблення двосторонньої співпраці за різними напрямами”, - зазначив президент України.

Він також запросив Ізраїль долучитись до реалізації нашої формули миру, і нагадав, що Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході.

Сторони також розглянули питання участі Ізраїлю у післявоєнній відбудові.

Зеленський наголосив, що Україна могла б використати досвід Ізраїлю у розмінуванні.

“Розраховую, що цей візит сприятиме поглибленню нашої співпраці”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.