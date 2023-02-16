Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю

Відбувся перший візит до України представника Ізраїлю з початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Під час зустрічі з міністром закордонних справ Елі Коеном обговорили поглиблення двосторонньої співпраці за різними напрямами”, - зазначив президент України.
Він також запросив Ізраїль долучитись до реалізації нашої формули миру, і нагадав, що Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході.
Сторони також розглянули питання участі Ізраїлю у післявоєнній відбудові.
Зеленський наголосив, що Україна могла б використати досвід Ізраїлю у розмінуванні.
“Розраховую, що цей візит сприятиме поглибленню нашої співпраці”, - підсумував голова держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.