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Кличко зустрівся з очільницею МЗС Канади

Мер Києва показав канадському міністру зруйнований від влучання дрона будинок.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з очільницею Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Йшлося, зокрема, про постачання Україні озброєння. Про це Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі. 

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

«Зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Показав їй наслідки російських атак на Київ, що несуть руйнування і смерті мирних українців. Подякував уряду та громадянам Канади за допомогу Україні - військову, фінансову, гуманітарну. Підкреслив, що нам дуже важливо якнайшвидше отримати нову партію озброєння, щодо надання якого ухвалила рішення Канада», - повідомив Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Зокрема, Віталій Кличко показав Мелані Жолі зруйнований будинок на вул. Жилянській, куди влучив дрон-камікадзе під час масованої російської атаки 17 жовтня 2022 року.  

Раніше Віталій Кличко зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і повідомив, що рішення щодо постачання Україні озброєння ухвалюватимуться більш оперативно. Також Кличко зустрівся з керівництвом Парламентської Асамблеї НАТО та обговорив питання членства України в НАТО та гарантії безпеки.

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