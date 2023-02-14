Резніков і міністерка оборони Бельгії обговорили співпрацю щодо розмінування, зокрема, морського

За словами міністра, в цьому напрямку Бельгія має суттєвий досвід.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів у Брюсселі зустріч із бельгійською колегою Людівін Дедондер.

Про це Резніков повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

За словами міністра, на зустрічі йшлося про перспективи подальшої співпраці між Україною і Бельгією, зокрема, про посилення спроможностей обох держав щодо розмінування. "В тому числі — морському", - додав Резніков.

Він зазначив, що в цьому напрямку Бельгія має суттєвий досвід.

Нагадаємо, 14 лютого у Брюсселі стартувало засідання у форматі "Рамштайн" та зустріч міністрів оборони НАТО. Союзники обговорять подальшу підтримку України, зокрема боєприпасами.

На засіданні очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери допоможуть нашій державі перейти в контрнаступ навесні.