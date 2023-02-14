Росія програла стратегічно і тактично через рік після повномасштабного вторгнення в Україну, - Міллі

Путін думав, що зможе швидко перемогти Україну, але помилився, пояснив генерал.

Російська Федерація у війні з Україною програла на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у вівторок, 14 лютого, у Брюсселі, повідомляє CNN.

«Путін думав, що зможе швидко перемогти Україну, розірвати альянс НАТО і діяти безкарно. Він помилився. Україна залишається вільною, залишається незалежною. Світ надихає українська хоробрість та стійкість. Коротше кажучи, Росія програла — вони програли стратегічно, оперативно та тактично, і вони платять величезну ціну на полі бою», - сказав Міллі.

Нагадаємо, що Міллі заявив, що ЗСУ дуже важливо встояти у битві на виснаження за Бахмут.

Також Міллі вважає, що Київ навряд чи може стати метою наступу росіян - попри наявні загрози з повітря.