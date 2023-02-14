ЗСУ важливо вистояти у битві за Бахмут, - Міллі

І Міллі і Остін визнали, що Росія має великі втрати в цьому районі.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що ЗСУ дуже важливо встояти у битві на виснаження за Бахмут.

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання країн-союзників "Рамштайн-9".

За його словами, неясно, чи Росія має достатньо можливостей для окупації Донбасу, але США бачать, що росіяни перейшли до війни на виснаження.

"У них дуже багато жертв, командний дух надзвичайно низький. У них немає успіхів на полі бою, але битва продовжується", — сказав Міллі.

Він зазначив, що у районі Бахмута, а також на ділянці до Кремінної можна побачити стабільну лінію фронту.

"Дуже важливо вистояти у такій битві на виснаження, особливо з огляду на кількість жертв з боку РФ", — заявив воєначальник.

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін також сказав, що росіяни продовжують кидати в Бахмут все більше непідготовлених солдатів.

"Ми бачимо високий рівень втрат РФ", — наголосив Остін.

Нагадаємо, що у районі Бахмута російські окупанти втратили 205 осіб за 13 лютого.

11 лютого Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що попри постійний тиск ворога, ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.