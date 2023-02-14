Резніков про підсумки засідання "Рамштайну": "Дуже задоволений"

Коментуючи підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України міністр Олексій Резніков заявив, що "дуже задоволений" результатами, передає "Європейська правда".

За словами глави Міноборони, у "Рамштайні" брали участь 54 представники країн світу. Резніков зауважив, що "антикремлівська коаліція зростає".

"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою", – сказав міністр.

Резніков також повідомив, що на засіданні учасники наголошували на швидкості, своєчасності й стабільності допомоги нашій державі. Також ішлося про забезпечення більшої підзвітності щодо обліку зброї від партнерів і навчання українських військових.

"Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і ухвалене рішення надавати, – щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово-окупованих територій", – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, 14 лютого у Брюсселі стартувало засідання у форматі "Рамштайн" та зустріч міністрів оборони НАТО. Союзники обговорять подальшу підтримку України, зокрема боєприпасами.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери допоможуть нашій державі перейти в контрнаступ навесні.