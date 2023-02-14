Шмигаль: Росія продовжує заробляти на нафті і атомній енергетиці

У 2022 році експорт товарів РФ збільшився на 10%, а дохід Росатома зріс на 17%. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Росія мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини. Головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. Насамперед це стосується російської нафти й атомної енергетики.

“На жаль, ворог продовжує на цьому заробляти. Минулого року експорт товарів РФ збільшився майже на 10%. Дохід Росатома зріс на 17%. На кожному доларі, який іде до російського бюджету, кров українців. І це треба пам’ятати всім, хто торгує з Росією”, – наголосив прем’єр-міністр.

Він подякував партнерам за безпрецедентні санкції щодо держави-терориста. Але наголосив, що Україна наполягає на включенні до десятого санкційного пакету ЄС російської атомної галузі.

“У свою чергу, Україна вже запровадила санкції щодо понад 4,5 тисяч фізичних та юридичних осіб, які загрожують нашій національній безпеці. Серед них 200 функціонерів атомної галузі Росії”, – повідомив прем’єр.

Нагадаємо, 12 лютого було введено у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомну галузь.