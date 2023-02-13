ДПС відновлює роботу сервісу "Реєстр платників ПДВ"

Доступ до відомостей нададуть через пошук за кодом ЄДРПОУ або індивідуального податкового номера.

Державна податкова служба України оголосила про відновлення функціонування пошукового сервісу "Реєстр платників ПДВ".

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

У відомстві зазначили, що доступ до відомостей реєстру платників ПДВ надається шляхом пошуку за кодом ЄДРПОУ або індивідуального податкового номера за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом).

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android.