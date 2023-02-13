ДПС відновлює роботу сервісу "Реєстр платників ПДВ"

Державна податкова служба України оголосила про відновлення функціонування пошукового сервісу "Реєстр платників ПДВ".
Про це йдеться на сайті ДПСУ.
У відомстві зазначили, що доступ до відомостей реєстру платників ПДВ надається шляхом пошуку за кодом ЄДРПОУ або індивідуального податкового номера за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом).
Нагадаємо, раніше Державна податкова служба розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android.