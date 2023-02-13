Необхідно дозволити ввезення та розмитнення спецтехніки Євро-3

Тому питання, пов’язані з імпортом автомобілів до України, які можуть виконувати специфічні функції та задачі є дуже актуальними, а їх розгляд та розв’язання – нагальними.

Спецтехніка у різних варіаціях відіграє значну роль не лише для національного господарства, а й допомагає досягати воєнних цілей та задач в умовах оборони. Наприклад, завдяки ній переміщується особовий склад Сил оборони, перевозиться військові спорядження, боєкомплекти, техніка тощо, будуються фортифікаційні споруди, риються окопи, забезпечуються бетонними сумішами лінії оборони тощо.

Фото: Пресслужба Єврокомісії

Без допомоги бізнесу – не буде сплати податків.

До війни з метою захисту довкілля та з інших міркувань в Україні заборонили імпортувати транспортні засоби, які не відповідають екологічним вимогам «Євро-5». Втім, після збройного вторгнення росії, яке призвело до значного руйнування інфраструктури, знищення об’єктів промисловості тощо Верховна Рада України Законом № 2260-IX від 12.05.2022 року дозволила ввозити вживану спецтехніку за умови:

1) її відповідності екологічним нормам не нижче рівня «Євро-3»,

2) зробити це могли лише юридичні особи,

3) і лише до лише до 31 грудня 2022 року,

4) виключно для задоволення власних потреб,

4) і з забороною відчужувати таке рухоме майно протягом 1095 днів з дня його першої державної реєстрації в Україні.

Мова йде про автобуси (код товарних позицій 8702), автомобілі для перевезення вантажів (код товарних позицій 8704), автокрани, автобурові, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини, оснащені бетононасосом, автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій (код товарних позицій 8704).

Отже, сьогодні бізнес вже не може завезти в Україну якісну західну, хоч і вживану техніку для власних потреб, адже дозволено імпортувати лише нові автомобілі, тобто ті, які відповідають вимогам Євро-5. Але це уже дуже дороге задоволення для бізнесу воюючої країни, який намагається вижити і платити податки всупереч ракетним ударам по об’єктам критичної інфраструктури та зменшенням темпів ділового обороту. Екстремальні економічні умови суттєво обмежили купівельну спроможність українських компаній і це вже не питання екології чи податків, а питання економічного фронту.

Бізнес гнучкий, при зменшенні доходів, розглядає варіанти придбання та застосування вживаних аналогів нової спецтехніки, адже обслуговування, технічний стан, техніко-технологічні характеристики європейської транспортних заходів (екологічних стандартів «Євро-3») набагато кращі за новіші вітчизняні чи білоруські/російські відповідники, яких, на жаль, ще дуже багато в Україні. Тому

31 грудня 2022 року тимчасовий дозвіл на імпорт спецтехніки для бізнесу втратив чинність, що є реальною перешкодою для належного господарювання бізнесу в кризових воєнних умовах.

Які проблеми з імпортом вживаних автомобілів (Євро-3)?

По-перше. Слід звернути увагу, що спецтехніка не є предметом розкоші, а вкрай необхідним інструментом бізнесу для досягнення критичних цілей, тобто – інструментом виживання.

Отже, необхідно продовжити дозвіл на ввезення транспортних засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705, а також з іншими кодами товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД, які відповідають вимогам Євро-3, тобто – вживаної спецтехніки, на весь період воєнного стану.

По-друге. Останніми роками законодавче регулювання посилювалося в сторону максимального захисту екології, тому чим «старіший» транспортний засіб, тим більші розміри ввізних податків та зборів встановлюються.

«Драконівські» розміри акцизу стягується при ввезенні «старих» транспортних засобів. Відтак український бізнес опинився у невигідному становищі у порівнянні з конкурентами інших країн, що розвиваються та намагаються скупляти схожу техніку.

Згідно п.п.5 п.3 статті 215 та п.п.5 прим 2 п.3 статті 215 Податкового кодексу України, чим більший вік транспортного засобу, тим більший розмір акцизу. Іноді розмір акцизу на транспортні засоби, які відповідають вимогам «Євро-3» (з 1999 року по 2005 рік), може досягати, а то й перевищувати в рази вартість нового транспортного засобу в Європі, що зовсім неприйнятно для бізнесу воюючої країни.

Для вживаних автомобілів Євро-3, якщо дозволити їх ввезення, доведеться сплатити додатково від їх вартості:

1) Ввізного мита – 10-20 %.

2) Акцизу (розмір якого іноді може перевищувати вартість нового транспортного засобу).

3) Податку на додану вартість (ПДВ) – 20 %.

Звільнення від сплати акцизу передбачено лише автокранів, автобурових, автомобілів пожежних, автобетономішалок, машин, оснащених бетононасосом, автомобілів спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій), але для автобусів та для вантажівок, на жаль, ні. Тому виникають непомірно великі додаткові витрати для бізнесу.

Наприклад, візьмемо середній європейський ватажний транспортний засіб 2008 року випуску («Євро-3), ціна якого в Європі приблизно 10 000 Євро. Що показують нам елементарні розрахунки? Українській компанії потрібно сплатити: А) ввізне мито: 30 821 грн; Б) акцизу: 650 765,91 грн; В) ПДВ 198 047,38 грн; Разом усіх податків та зборів приблизно = (30 821 грн + 650 765,91 грн + 198 047,38 грн) = 879 634,29 грн, що дорівнює майже 30 тисяч євро.

Невже український бізнес, який гостро відчуває потребу у якісних транспортних засобах та ще й в умовах війни може собі дозволити витрачати замість 10 000 Євро – майже 40 тисяч. Чи не воєнний економічний абсурд?

Отже, недостатньо лише розглянути питання про продовження дозволу для бізнесу завозити вживані автомобілі Євро-3 (автобусів, вантажівок, спецтехніки) на весь період військового стану, а й необхідно відмінити акциз для товарів з кодом товарних позицій 8702, 8704 для іншої спецтехніки.

Який позитивний ефект продовження дозволу на ввезення транспортних засобів Євро-3?

Економічна доцільність має переважати екологічні цілі, які хоче досягати держава. Адже триває війна, яку підступно розв’язала російська федерація проти України, тому виживання тут і зараз важливіше, ніж будь-які екологічні або інші ілюзорні перспективи в майбутньому.

При розвинутій економіці з’являється можливість збирати набагато більше податків та зборів, відповідно – набагато краще дбати про довкілля. Великі розміри податків та зборів щодо спецтехніки, яка відповідає екологічним вимогам «Євро-3», не дозволяють бізнесу розвиватися. В кінцевому результаті втрачають усі – бюджети не отримують додаткових надходжень, а підприємства – очікуваного позитивного бізнес-ефекту.

Зміни до чинного законодавства України щодо зменшення розмірів ввізного мита, акцизу, інших платежів та зборів щодо транспортних засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 та інших згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться на митну територію України, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «Євро-3», можуть суттєво зміцнити економічний фронт, також сприятимуть посиленню обороноздатності нашої держави та зміцняють основи економічної стабільності.

Отже, на період війни слід дозволити ввезення та розмитнення спецтехніки Євро-3, також потрібно відмінити ввізні податки та збори на ввезення таких вживаних транспортних засобів, адже в них є гостра потреба армії та бізнесу для їх подальшого застосування і досягнення перемоги на усіх фронтах.