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На кордоні з Польщею запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок

Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово.

На кордоні з Польщею запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок
Фото: ДПСУ

Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею з понеділка, 13 лютого, розпочне роботу для пропуску транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Так, з 08:00 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу", – зазначають в ДПСУ.

Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну.

Нагадаємо, що незабаром на кордоні з Румунією відкриють новий міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дяківці – Раковець».

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