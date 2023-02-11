Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею з понеділка, 13 лютого, розпочне роботу для пропуску транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Так, з 08:00 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу", – зазначають в ДПСУ.

Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну.

Нагадаємо, що незабаром на кордоні з Румунією відкриють новий міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дяківці – Раковець».