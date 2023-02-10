Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
ГоловнаЕкономікаДержава

У Нафтогазі обрали голову наглядової ради

Головою наглядової ради обраний спеціаліст з розвідки та видобування Ентоні Маріно.

У Нафтогазі обрали голову наглядової ради
Фото: Олексій Чернишов у Facebook

Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на засіданні ради 10 лютого обрали Ентоні Маріно.

Про це повідомляє у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Згідно з повідомленням, Ентоні Маріно – спеціаліст з розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері.

"Ентоні Маріно має також широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією 4 млрд доларів Vermilion Energy. Нині Ентоні Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади", – заявили в компанії.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу.

“Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття. Впевнений, що попереду на нас чекає багато плідної роботи", – заявив Чернишов.

 

Нагадаємо, Кабінет міністрів 24 січня призначив переможців відбору на посади членів наглядову раду НАК "Нафтогаз України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також