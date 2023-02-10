У Нафтогазі обрали голову наглядової ради

Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на засіданні ради 10 лютого обрали Ентоні Маріно.

Про це повідомляє у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Згідно з повідомленням, Ентоні Маріно – спеціаліст з розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері.

"Ентоні Маріно має також широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією 4 млрд доларів Vermilion Energy. Нині Ентоні Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади", – заявили в компанії.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу.

“Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття. Впевнений, що попереду на нас чекає багато плідної роботи", – заявив Чернишов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 24 січня призначив переможців відбору на посади членів наглядову раду НАК "Нафтогаз України".