Понад 800 аварій за 10 днів ліквідували бригади ДТЕК на Одещині

Найбільше неполадок було на мережах низької напруги - 760.

За останні 10 днів ДТЕК ліквідував на Одещині понад 800 аварій.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Починаючи від 4 лютого, усунули 10 аварій на високовольтних мережах, ще 67 - на лініях середньої напруги. Найбільше неполадок було на мережах низької напруги - 760. До робіт залучили 206 аварійних бригад.

У ДТЕК зазначили, що ситуація в регіоні залишається складною через мережеві обмеження на обладнанні "Укренерго", які почали діяти після масштабної аварії на підстанції 4 лютого.

"У зв'язку з цим на Одещині застосовуються графіки стабілізаційних відключень попри відсутність дефіциту. Зараз енергетики ДТЕК допомагають "Укренерго" ремонтувати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше усунути мережеві обмеження на Одещині", - додали в компанії.

Нагадаємо, 4 лютого на Одещині трапилася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району були тимчасово знеструмлені.

Напередодні у ДТЕК повідомили, що 13 лютого у Київській, Одеській, Дніпропетровській областях та столиці не відключатимуть електроенергію.