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Єврокомісія покращила прогноз для економіки ЄС у 2023 році

Економіка Євросоюзу уникне рецесії, але ризики зберігаються.

Єврокомісія покращила прогноз для економіки ЄС у 2023 році
Фото: aa.com.tr

Єврокомісія опублікувала прогнози для економіки країн Європейського Союзу і єврозони у 2023 році. У пронозі передбачається незначне зростання ВВП та скорочення інфляції.

Про це пише Handelsblatt.

Видання зазначає, що ця оцінка більш позитивна, ніж проноз, який був зроблений восени 2022 року, за яким на економіку могли чекати рецессія і була загроза дефіциту природного газу.

Однак, завдяки відносно теплій зимі і скороченню споживання, ситуація в енергетиці виявилася значно простішою, ніж очікувалося. Тож ціни на енергоресурси почали повертатися до показників на початку повномасштабної війни.

Передбачається, що економіка єврозони у 2023 році зросте на 0,9%, а Євросоюзу – на 0,8%. Інфляція очікувано скоротиться до 5,6% у єврозоні і 6,4% у ЄС загалом – з 9,2% у 2022 році.

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні зазначив, що Європа розпочала 2023 рік у кращих умовах, ніж спершу очікувалося, проте поперед непростий період, тому що зростання економіки буде повільним.

Нагадаємо, більшість громадян Європейського Союзу підтримує постійну підтримку України.

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