Найпростіший шлях обміняти Tether (USDT)

Хочеш почати свій шлях у криптосвіті, але не знаєш, як? Стартуймо зі стейблкоїнів! Це стабільні валюти, вартість яких прив’язана до іншого класу активів, наприклад до державних валют.

Один за найпопулярніших стейблкоїнів — Tether (USDT). Розбираймося, як його купити чи обміняти на WhiteBIT.

Про Tether у двох словах

Tether — стейблкоїн, прив’язаний до долара США. Це означає, що 1 USDT коштує $1. Tether має більшу ринкову капіталізацію за будь-який інший стейблкоїн. Що ще важливіше, у нього набагато більший щоденний обсяг торгів.

Перевага стейблкоїнів перед іншими типами криптовалют полягає в тому, що за звичайних обставин вони підтримують передбачуваний ціновий діапазон. Вони не є мінливими, тому використовуються інакше, ніж криптовалюти, які люди купують як інвестиції.

Наприклад, якщо на момент написання статті DASH курс становить $48,6, то завтра актив може впасти до $45 чи піднятися до $55. У випадку з Tether (USDT) такого не станеться.

Як обміняти Tether (USDT) на WhiteBIT?

Купівлю та обмін активів варто проводити лише на надійних платформах. Саме тому ми пояснюємо весь процес на прикладі WhiteBIT. Платформа відрізняється широким функціоналом і входить до трійки найкращих із безпеки з рейтингом ААА згідно з аудитом Hacken від лютого 2022 року.

Аби обміняти USDT на WhiteBIT потрібно зробити наступне:

● Зареєструйся на біржі.

● Підтвердь особу.

● Поповни баланс у державній валюті. Наразі доступні поповнення в USD, EUR, TRY, KZT, UAH.

● У лівому верхньому кутку біржі тицьни на «Торгівля» та обери «Швидкий обмін».

● Тепер у відповідних полях ти можеш обрати державну валюту, яку хочеш обміняти на USDT, та бажану суму.

● Далі клікни на кнопку «Обмін» та підтвердь дію.

Ось і все. Тепер на твоєму балансі є USDT.

Таким же чином ти можеш обміняти USDT на будь-яку іншу криптовалюту. Або ти можеш використати спосіб із ширшими налаштуваннями умов купівлі:

● У розділі «Спот» обери бажану торгову пару.

● Обрати відповідний торговій стратегії та цілям тип заявки (Market, Limit, Stop market, Stop limit);

● Заповни необхідні поля, підтвердь купівлю та чекай на виконання виставленої заявки.

Тепер ти знаєш, що робити. Реєструйся та роби перші кроки у криптосвіті!