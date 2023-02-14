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Об’єднання музеїв Німеччини оголосило бойкот музеям Росії

“Систематичне пограбування українських музеїв підтримується російськими музейниками. Це більше не повинно залишатися поза увагою.”

Об’єднання музеїв Німеччини оголосило бойкот музеям Росії
Фото руйнацій у Харківському художньому музеї з сайту ICOM Німеччини
Фото: icom-deutschland.de/

Оновлена рада Об’єднання музеїв (ICOM) Німеччини одноголосно прийняла рішення про бойкот ICOM Росії. Повідомлення про це з’явилось на сайті німецького ICOM.

Таке рішення ICOM Німеччини прийняв на засіданні правління 8 лютого 2023 року. Зокрема, ICOM Німеччини запропонував:

- відсторонити представників Російського ICOM від усіх міжнародних організацій;

- виключити ICOM Russia зі світової асоціації ICOM до подальшого розпорядження.

Також, представники ICOM Німеччини відтепер не братимуть участь у заходах, на яких будуть присутні представники ICOM Росії або російські музейники

“Правління ICOM Німеччини демонструє солідарність з усіма демократичними, прогресивними та ліберальними інституціями та людьми в Росії. Воно усвідомлює, що виключення також торкнеться співробітників російських музеїв, які працюють задля миру і справедливості. Однак культурний сектор не повинен постійно претендувати на особливу роль або постулювати загальне враження невинності. Систематичне пограбування українських музеїв, яке, згідно з наявною інформацією, підтримується російськими музейниками та є прикладом порушення етичних норм, більше не повинно залишатися поза увагою. Репортажі та світлини з українських музеїв говорять зрозумілою мовою,” - йдеться у повідомленні на сайті німецького ICOM.

 "Загарбницька війна Росії проти України знущається над міжнародним правом, Гаазькою конвенцією та усіма базовими суспільними нормами. З такою державою не може бути нормальних стосунків – навіть у музейній сфері. Ми не можемо бути трибуною для російського прапора і не можемо бути гостями під одним дахом. Ми займаємо чітку позицію та діємо у злагоді з переважною більшістю держав, асоціацій, компаній та організацій у всьому світі. Зрештою, музеї також є політичними акторами і повинні позиціонувати себе. Більше не можна погоджуватися з тим, що у зоні музею робиться вигляд, ніби війни не було, нібито ICOM Russia може діяти так, наче нічого не сталося”, – заявила рада директорів ICOM Німеччини.

ICOM – міжнародне об’єднання музеїв та професійних музейних працівників, які займаються збереженням, охороною та популяризацією світової природничої і культурної спадщини. ICOM був створений у 1946 році та є недержавною організацією, яка має офіційні стосунки з ЮНЕСКО та консультативний статус в Економічній та соціальній раді ООН. ICOM виконує частину музейної програми ЮНЕСКО. Штаб-квартира ICOM розташована в Парижі, там же знаходиться секретаріат та музейний інформаційний центр UNESCO-ICOM. Більше ніж 44 000 членів ICOM в 138 країнах беруть участь у заходах національних, регіональних та міжнародних організацій.

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