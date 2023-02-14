Об’єднання музеїв Німеччини оголосило бойкот музеям Росії

Оновлена рада Об’єднання музеїв (ICOM) Німеччини одноголосно прийняла рішення про бойкот ICOM Росії. Повідомлення про це з’явилось на сайті німецького ICOM.

Таке рішення ICOM Німеччини прийняв на засіданні правління 8 лютого 2023 року. Зокрема, ICOM Німеччини запропонував:

- відсторонити представників Російського ICOM від усіх міжнародних організацій;

- виключити ICOM Russia зі світової асоціації ICOM до подальшого розпорядження.

Також, представники ICOM Німеччини відтепер не братимуть участь у заходах, на яких будуть присутні представники ICOM Росії або російські музейники

“Правління ICOM Німеччини демонструє солідарність з усіма демократичними, прогресивними та ліберальними інституціями та людьми в Росії. Воно усвідомлює, що виключення також торкнеться співробітників російських музеїв, які працюють задля миру і справедливості. Однак культурний сектор не повинен постійно претендувати на особливу роль або постулювати загальне враження невинності. Систематичне пограбування українських музеїв, яке, згідно з наявною інформацією, підтримується російськими музейниками та є прикладом порушення етичних норм, більше не повинно залишатися поза увагою. Репортажі та світлини з українських музеїв говорять зрозумілою мовою,” - йдеться у повідомленні на сайті німецького ICOM.

"Загарбницька війна Росії проти України знущається над міжнародним правом, Гаазькою конвенцією та усіма базовими суспільними нормами. З такою державою не може бути нормальних стосунків – навіть у музейній сфері. Ми не можемо бути трибуною для російського прапора і не можемо бути гостями під одним дахом. Ми займаємо чітку позицію та діємо у злагоді з переважною більшістю держав, асоціацій, компаній та організацій у всьому світі. Зрештою, музеї також є політичними акторами і повинні позиціонувати себе. Більше не можна погоджуватися з тим, що у зоні музею робиться вигляд, ніби війни не було, нібито ICOM Russia може діяти так, наче нічого не сталося”, – заявила рада директорів ICOM Німеччини.

ICOM – міжнародне об’єднання музеїв та професійних музейних працівників, які займаються збереженням, охороною та популяризацією світової природничої і культурної спадщини. ICOM був створений у 1946 році та є недержавною організацією, яка має офіційні стосунки з ЮНЕСКО та консультативний статус в Економічній та соціальній раді ООН. ICOM виконує частину музейної програми ЮНЕСКО. Штаб-квартира ICOM розташована в Парижі, там же знаходиться секретаріат та музейний інформаційний центр UNESCO-ICOM. Більше ніж 44 000 членів ICOM в 138 країнах беруть участь у заходах національних, регіональних та міжнародних організацій.