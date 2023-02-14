Мінкультури видаватиме дозвіл для будівництва в історичних районах Києва

Верховний суд України виніс рішення на користь Міністерства культури та інформаційної політики у справі за позовом ТОВ "Рибалко-Компані", ТОВ "ПБФ ГРУП". Позивачі прохали оскаржити приписи від 25 лютого 2021 року, у яких Мінкульт зобов'язав вказані компанії припинити будівельні роботи в межах історичного ареалу столиці на вулиці Маршала Рибалка, 5А.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Зазначається, що тепер для будівельних робіт в історичному ареалі Києва потрібно отримати дозвіл від міністерства. На думку міністра культури Олександра Ткаченка, таке рішення покладе край хаотичній забудові міста.

"Зусиллями юристів Міністерства культури та інформаційної політики України, Верховний суд України змінив судову практику, яка тривала роками та виніс нове рішення на користь МКІП та киян. Цим рішенням суд підтвердив існування історичних ареалів міста Києва, а отже необхідність погодження містобудівної документації, отримування дозволів від МКІП на будівельні роботи в їх межах. Отже, STOP хаотичній забудові міста Києва", – зазначив Ткаченко.

Зазначимо, що в 2019 році Верховний Суд визнав незаконним будь-яке будівництво в історичній частині Києва без дозволу Мінкультури. Тоді суд задовольнив скаргу МКІП і заборонив будівництво в районі Звіринецького кладовища і Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, за період 2020-2021 років на розгляд Міністерства культури та інформаційниої політики від Київської міської ради отримано облікову документацію на 68 об’єктів культурної спадщини, з яких 49 станом занесені до Державного реєстру. Зазначалося, що стан історичного центру Києва погіршився через агресивну містобудівну політику.

У Мінкультури також зазначали, що вже п'ять років міська влада зволікає зі затвердженням Історико-архітектурного опорного плану (ІАОП).