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Національна філармонія України розпочинає серію концертів “Філармонія нескорених”

Проєкт має на меті підтримку музикантів із окупованих та деокупованих українських територій.

Національна філармонія України розпочинає серію концертів “Філармонія нескорених”
Фото: Національна філармонія України

Національна філармонія України розпочинає проєкт “Філармонія нескорених”, спрямована на підтримку музикантів із окупованих та деокупованих українських територій. Про це повідомила пресслужба філармонії. 

Перший концерт із серії відбудеться 20 лютого: на сцені Національної філармонії гратиме камерний оркестр «Ренесанс» Маріупольської камерної філармонії. Оркестр разом із солістом Назарієм Пилатюком (скрипка) виконають твори Джованні Баттіста Перґолезі, Томазо Антоніо Віталі, Антоніо Вівальді, Джона Вільямса, Богдани Фроляк, Євгена Петриченка. 

 

Василь Крячок
Фото: Національна філармонія України
Василь Крячок

Керуватиме виступом диригент Василь Крячок який після 24 лютого протягом двох місяців залишався в окупованому Маріуполі, відмовляючись від співпраці з окупаційною адміністрацією. “Це буде наш перший концерт від початку війни, – розповідає він. – 24 квітня Маріупольській камерній філармонії виповнилось би 5 років. Війна розкидала нас по всьому світу. Дуже велика біда, що зі 103 працівників філармонії 62 залишилися співпрацювати із окупаційною російською владою. Ми – ті, що виїхали – починаємо із чистого аркуша, який потрібно заповнювати історією. Зібрали мінімальний склад камерного оркестру: 15 осіб. Із них – 4-5 маріупольців, решта – музиканти-переселенці із Луганська та Харкова, також запросили музикантів із Києва. 20 лютого – символічний день для нас. Це ще й день пам’яті Героїв небесної сотні. Але програма концерту буде не так траурною, як величавою. Усе ж ми відкриваємо нову сторінку у творчій біографії Маріупольської камерної філармонії.”

Нагадаємо, 23 лютого Національний будинок музики представить концерт “Якщо завтра війна”. У програмі - музика українських композиторів, написана впродовж 2022 року.

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