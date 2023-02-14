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Окупанти залучили важку техніку під Кремінною, - Гайдай

На Сватівському напрямку ситуація стабільна.

Окупанти залучили важку техніку під Кремінною, - Гайдай
Фото: пресс-служба ЛОГА

Російські загарбники залучили важку техніку для наступу під Кремінною. Вони намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На Сватівському напрямку ситуація стабільна, а от на Кремінському та Білогорівському росіяни постійно намагаються прорвати оборону наших захисників", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що біля Кремінної ворог до наступів залучав важку техніку. Втім, всі ці спроби армії РФ були відбиті українськими військовими.

"У Макіївці до останнього часу залишалося близько 20 осіб, зараз, після посилення обстрілів з боку ворога - шестеро. Потроху люди погоджуються виїжджати", - розповів керівник ОВА.

Гайдай повідомив, що нещодавно українські військові помітили вантажівку мобілізованих росіян, яких везли на фронт. Позиції вже були деокуповані ЗСУ, тому більша частина загарбників потрапила у полон.

Нагадаємо, що за словами Гайдая російські війська незабаром почнуть новий наступ на Луганщині.

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