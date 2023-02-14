Щонайменше 89 кримських татар є політв’язнями Кремля, – муфтій Криму

Росія розуміє, що корінні мусульмани є опором України в окупованому Криму, тому продовжує репресії. Наразі щонайменше 89 кримських татар є політв’язнями Кремля.

Про це заявив на брифінгу у Медіацентрі Україна муфтій Криму та голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов.

“Репресії були, будуть продовжуватися і будуть нарощуватися, тому що Росія розуміє, що корінні мусульмани, кримські татари – вони є опір. Всі ми знаємо справи нібито „терористичних діячів“ і таке подібне. Щонайменше 89 політв’язнів, кримських татар, по цих справах є по різних групах. Все це буде продовжуватися. Останнє дике – коли наш співвітчизник Джаміль Гафаров помер в тюрмі 10 лютого, тому що його не лікували”, – наголосив він.

Рустемов нагадав, що “величезні строки” отримали громадські журналісти, які є учасниками платформи „Кримська Солідарність“ – Осман Аріфмаметов та Рустем Сейтхалілов.

“Справа Нарімана Джелялова і братів Ахтемових, яким дали п’ятнадцять, тринадцять років, дикі строки”, – зазначив муфтій Криму.

Нагадаємо, 10 лютого помер у СІЗО російського Новочеркаська український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров. Він був засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі.