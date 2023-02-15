Зеленський провів розмову із азербайджанським колегою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Подякував за послідовну підтримку Азербайджаном суверенітету і територіальної цілісності України та за гуманітарну допомогу, що надається”, - йдеться у повідомленні.

Також президенти України та Азербайджану обговорили взаємодію на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вважає за необхідне реформувати ООН, зокрема, розширити склад Ради Безпеки, де мають бути відведені постійні місця ісламським державам і руху неприєднання.