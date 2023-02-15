Фонд Порошенка разом з волонтерами спрямував на допомогу ЗСУ понад 2,1 млрд гривень

Фонд Порошенка спільно з волонтерами з повномасштабного вторгнення спрямував на допомогу ЗСУ вже 2,1 млрд гривень (63,67 млн доларів). Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Станом на 1 лютого 2023 року Фонд Порошенка та компанія ROSHEN, починаючи з 24 лютого 2022 року, спрямували на підтримку Збройних Сил України 1,8 млрд гривень (55 млн доларів), ще 312 млн (8,67 млн доларів) зібрали волонтери ГО “Справа громад”.

За ці кошти на початку агресії було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), турнікети, натівські аптечки, пікапи, продукти, пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше — вантажівки, бронемашини і тягачі, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очищення води, мобільні лазні.

“З першого дня широкомасштабного вторгнення Росії до України Петро Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів територіальної оборони Києва та Київської області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та Бучі, вивозячи їх під час обстрілів зокрема і на інкасаторських машинах. Усього було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Сьогодні ці бойові частини боронять нашу землю на півдні та сході України”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ, 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин «Spartan», два танкових тягачі Oshkosh. Також ЗСУ передані понад 350 безпілотників Autel і реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 «пташок»). Для потреб парамедиків батальйону «Госпітальєри» куплений безпілотний робот THeMIS для евакуації поранених з поля бою.

“Водночас варто зауважити, що багато благодійних проєктів поки що не підлягають розголошенню через загрозу для життя людей”, - зазначать у Фонді.

Допомога від Фонду Порошенка та волонтерів регулярно надходять до Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Херсона, Миколаєва, Вознесенська, Дніпра, Харкова, а раніше до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.

При цьому зазначається, що з початку війни у 2014 році Порошенко і його компанії витратили на благодійність близько 4 млрд гривень.