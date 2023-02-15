​До ВР надійшли заяви про складання депутатських мандатів від Королевської і Солода, – Стефанчук

До Верховної Ради надійшли заяви на складання повноважень він народних депутатів Королевської Н.Ю. і Солода Ю.В.

Про це повідомляє у Telegram Верховна Рада України.

За словами голови ВР Руслана Стефанчука, позбавлення мандатів депутатів Наталії Королевської і Юрія Солода відбудеться у законний спосіб, згідно з Конституцією України.

“Очікуємо на заяви інших втікачів”, – зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, 29 січня Суспільне з посиланням на колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ Юрія Бойка повідомило про те, що народні депутати, члени колишньої фракції ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.